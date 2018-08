Kevin-Prince Boateng hat seinen neuen Klub Sassuolo Calcio in buchstäblich letzter Sekunde vor einer Niederlage gerettet.

Der ehemalige Frankfurter verwandelte in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 2:2-Endstand bei Cagliari Calcio. Zu diesem Zeitpunkt spielte Sassuolo bereits in Unterzahl, Marlon sah wenige Minuten zuvor die Gelb-Rote Karte (90. +2).

Die Norditaliener bleiben nach dem überraschenden 1:0-Auftaktsieg gegen Inter Mailand also weiter in der Erfolgsspur und belegen Rang fünf in der Serie A.

Inter hat derweil den nächsten Rückschlag erlitten. Die ambitionierten Nerrazzurri vergaben gegen den FC Turin eine 2:0-Führung und kamen lediglich zu einem 2:2. Ivan Perisic (7.) und Neuzugang Stevan de Vrij (32.) brachten Inter in Führung, nach dem Seitenwechsel schlugen Andrea Belotti (55.) und Soualiho Meite (68.) zurück.

Einen Kantersieg feierte der AC Florenz: Die Fiorentina fertigte Tabellenschlusslicht Chievo Verona mit 6:1 ab. An der Tabellenspitze steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen Meister Juventus Turin mit Star-Neuzugang Cristiano Ronaldo. Dahinter liegt der SSC Neapel nach dem Comeback-Sieg gegen den AC Mailand.