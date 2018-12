Der SSC Neapel hat Platz zwei in der Serie A zurückerobert.

Das Team von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gewann zum Abschluss des 14. Spieltags am Montagabend mit 2:1 (1:0) bei Atalanta Bergamo und überholte damit Inter Mailand.

Fabian Ruiz (2.) und der drei Minuten zuvor eingewechselte ehemalige Bundesliga-Stürmer Arkadiusz Milik (85.) trafen für Napoli, Duvan Zapata glich zwischenzeitlich aus (56.). (Serie A: Tabelle)

Neapel liegt trotz des Erfolgs weiter acht Punkte hinter Spitzenreiter Juventus Turin. In der Champions League kommt es in der kommenden Woche zu einem Endspiel ums Achtelfinale: Neapel reicht dabei bereits ein Unentschieden beim FC Liverpool, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen.