Die Staatsanwaltschaft von Florenz hat Ermittlungen gegen zwei Ärzte in Zusammenhang mit dem Tod des AC-Florenz-Kapitäns Davide Astori im März dieses Jahres aufgenommen. Dies berichteten italienische Medien am Montag.

Die Ärzte, die im Krankenhaus von Florenz und von Cagliari tätig sind, sollen fahrlässig gehandelt haben. Sie hatten Astori ein medizinisches Attest ausgestellt.

Laut diesem sei der Spieler gesund gewesen, obwohl sie Extrasystolen, Herzschläge, die außerhalb des physiologischen Herzrhythmus' auftreten, festgestellt hatten. Gemäß des Autopsieberichts hat eine abnormal erhöhte Herzfrequenz zum Tod des italienischen Nationalspielers geführt.

Der 31-jährige Astori war am 4. März 2018 vor dem Auswärtsspiel in Udine tot in seinem Hotelzimmer gefunden worden. Für Italien bestritt der Verteidiger 14 Länderspiele.