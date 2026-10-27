Lazio Rom gewinnt das verrückte Tor-Spektakel bei Sassuolo Calcio und springt an die Spitze. Am Mittwoch kann Meister Inter Mailand im Auswärtsspiel beim FC Venedig wieder gleichziehen.

Acht Tore, zwei verschossene Elfmeter, ein Platzverweis: Der furiose Saisonstart von Trainer Gennaro Gattuso und Lazio Rom hält auch nach einem absurden Auswärtsspiel an. Die noch ungeschlagenen Hauptstädter haben mit einem 6:2 (4:2) bei Sassuolo Calcio ihren achten Sieg im neunten Ligaspiel eingefahren und mindestens über Nacht die Tabellenführung in der Serie A übernommen.

Frühe Lazio-Tore entscheiden Partie

Am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) kann Meister Inter Mailand im Auswärtsspiel beim FC Venedig wieder gleichziehen. Lazio, dessen Fans vom ersten Meistertitel seit 2000 unter dem legendären Sven-Göran Eriksson träumen, zeigte in der Emilia-Romagna einen effizienten Auftritt.

Kenneth Taylor (2.), Gustav Isaksen (13.) und Floriani Mussolini (16.), der Urenkel des früheren faschistischen Diktators Benito Mussolini, trafen früh. Mattia Zaccagni (45.+1) und zweimal Tijjani Noslin (55./65.) legten nach. Kurios: Zaccagni (50.) und Davide Fratesi (61.) verpassten mit verschossenen Elfmetern ein noch deutlicheres Ergebnis.

Die Gastgeber zeigten nur kurz Gegenwehr. Kristian Thorstvedt erzielte zwischenzeitlich den Ausgleich (7.), schwächte sein Team dann aber durch ein grobes Foulspiel und den folgenden Platzverweis (31.). Sebastiano Esposito (43.) besorgte dennoch den Anschluss, ehe Lazio den Vorteil durch die Überzahl ausspielte.

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