Drei Tage nach der 0:3-Pokalschlappe bei Atalanta Bergamo hat Tabellenführer Juventus Turin auch in der Serie A gepatzt.

Die in der Liga noch ungeschlagene Alte Dame kam gegen Parma Calcio nicht über ein 3:3-Remis hinaus, bleibt aber weiter neun Punkte vor dem SSC Neapel, der 3:0 gegen Sampdoria Genua gewann.

Cristiano Ronaldo traf zwar zweimal für Juventus, doch Parmas Gervinho stahl dem Portugiesen mit ebenfalls zwei Treffern die Show - sein zweites Tor erzielte der Ivorer in der Nachspielzeit.

Khedira doppelt im Pech

Nachdem Sami Khedira in der 35. Minute nur den linken Pfosten getroffen hatte, brach Ronaldo eine Minute später den Bann, als er im Fallen zur Führung einschoss.

Auch nach der Pause hatte Khedira Pech, als er nach 59 Minuten zum zweiten Mal Aluminium traf.

Daniele Rugani erhöhte nach 62 Minuten auf 2:0, ehe Antonio Barilla zwei Minuten später verkürzen konnte und Ronaldo in der 66. Minute zum 3:1 traf.

Traumtor von Gervinho

Doch damit nicht genug: In der 74. Minute war Gervinho sehenswert per Hacke erfolgreich, ehe er in der Nachspielzeit das 3:3 markierte.

Für Napoli trafen Arkadiusz Milik (25.), Lorenzo Insigne (26.) und Simone Verdi (89.) per Handelfmeter. Im dritten Samstagsspiel entführte Schlusslicht Chievo Verona beim 2:2-Remis einen Zähler aus Empoli.