Inter Mailand hat seine Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Bundesligist Eintracht Frankfurt am 7. März verpatzt.

Der 18-malige italienische Meister unterlag zum Auftakt des 26. Spieltags in der Serie A 1:2 (1:2) bei Cagliari Calcio und könnte im weiteren Verlauf des Spieltages von Champions-League-Rang drei auf einen Europa-League-Platz zurückfallen.

Luca Ceppitelli (31.) und Leonardo Pavoletti (43.) trafen für den Gastgeber, Lautaro Martinez (38.) für Inter. Nicolo Barella vergab in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter für Cagliari (90.+2).

Anzeige

ANZEIGE: DAZN gratis testen und den Clasico und weiteren internationalen Fußball live & auf Abruf erleben

Das Rückspiel zwischen Frankfurt und Inter in der Europa League findet am 14. März in Mailand statt.