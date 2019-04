Gut eineinhalb Monate nach seiner Herz-Operation steht Sami Khedira (31) beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin vor dem Comeback. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Sonntag erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining und soll laut Gazzetta dello Sport am kommenden Wochenende gegen den AC Mailand zum Einsatz kommen.

Das Serie-A-Spitzenspiel findet am Samstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) statt. Bereits am Dienstag (21.00) tritt der überlegene Tabellenführer Juve in Cagliari an. Khedira hatte sich am 20.

Rhythmusstörungen bei Khedira

Februar nach plötzlich aufgetretenen Problemen im Training einem Eingriff am Herzen unterzogen. Der 77-malige Nationalspieler wurde elektrophysiologisch untersucht, zudem wurde Herzmuskelgewebe verödet, um Rhythmusstörungen zu beseitigen. Seit dem 6. März hatte er individuell trainiert.