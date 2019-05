Daniele De Rossi, Kapitän des italienischen Erstligisten AS Rom und Weltmeister von 2006, beendet seine Karriere. Der 35-Jährige wird am 26. Mai im Spiel gegen Parma Calcio letztmals als Roma-Spieler im Stadio Olimpico auflaufen. Das teilte der römische Klub via Twitter mit.

De Rossi spielte nur für die Roma

Vor fast 18 Jahren hatte De Rossi gegen Anderlecht debütiert. "Gegen Parma wird er sein letztes Spiel in unserem Trikot absolvieren. Es wird das Ende einer Ära sein", schrieb der Serie-A-Klub.

Seit dem Karriereende von Vereins-Ikone Francesco Totti im Mai 2017 war De Rossi Kapitän und Superstar der Römer. Beide haben nie für einen anderen Klub gespielt.