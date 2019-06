Der italienische Erstligist Hellas Verona hat einen neuen Trainer verpflichtet. Der Kroate Ivan Juric wird den norditalienischen Klub, der nach einem Jahr Zweitklassigkeit die direkte Rückkehr in die Serie A schaffte, in die neue Saison führen. Das teilte Hellas am Freitag mit.

Der 43-jährige Juric unterzeichnete einen Einjahresvertrag und beerbt Interimstrainer Alfredo Aglietti, der den Aufstieg perfekt gemacht hatte. Juric hatte zuletzt den Erstligisten FC Genua trainiert.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE