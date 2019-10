Und am Ende vergaß Franck Ribéry seine gute Kinderstube, ging gefrustet sogar einen Linienrichter hart an: Der AC Florenz hat zum Abschluss des 9. Spieltags der Serie A den Sprung auf die internationalen Plätze erneut verpasst.

Nach zuvor drei Siegen in Folge und einem 0:0 gegen Brescia kassierte das Team von Vincenzo Montella gegen Lazio Rom eine späte 1:2 (1:1)-Pleite (Florenz - Lazio zum Nachlesen im Ticker).

Den Rückstand durch Joaquin Correa (22.) glich Federico Chiesa (25.) kurz darauf aus, profitierte dabei von Ribérys Vorarbeit - der frühere Bayern-Routinier spielte 75 Minuten, ehe er einmal mehr für Kevin-Prince Boateng das Feld verließ und schon darüber auf der Bank wenig amüsiert wirkte.

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile raubte der Fiorentina, die auf Rang neun verharren, mit seinem Treffer kurz vor Abpfiff (89.) dann doch noch alle Punkte. (Service: TABELLE der Serie A)

Bitter: In der Nachspielzeit sah Florenz' Luca Ranieri auch noch Gelb-Rot wegen eines Handspiels - Lazios Felipe Caicedo verschoss aber den fälligen Strafstoß (90. + 7). Für Ribéry war der Abend aber so oder so gelaufen: Der Franzose rückte einem Linienrichter mit einem Schubser auch körperlich auf die Pelle, entlud seinen Unmut über den Spielausgang.

AS Rom gewann gegen AC Mailand mit 2:1 (1:0) (Rom - Mailand zum Nachlesen im Ticker)