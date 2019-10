Große Ehre für Florenz-Neuzugang Franck Ribéry.

Der Franzose wurde am Samstag von der Serie A zum "Spieler des Monats September" gewählt. Nach einem schwierigen Start, hatte Ribéry zuletzt in den vergangenen drei Partien zwei Tore und eine Vorlage beigesteuert. Damit hat der 36-Jährige großen Anteil am Aufschwung der Fiorentina vom Tabellenende bis auf Platz 15.

Beim 3:1-Erfolg beim AC Mailand erhob sich zuletzt das komplette San Siro und feierte den Franzosen bei seiner Auswechslung in der 89. Minute für seine Leistung.

Nun erhält Ribéry den Lohn für seine Leistungen in den vergangenen Wochen. Er war im abgelaufenen Sommer ablösefrei nach Florenz gekommen, nachdem zuvor sein Vertrag beim FC Bayern ausgelaufen war.