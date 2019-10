Der langjährige Bundesliga-Star Franck Ribéry ist sehr angetan vom gesamten Umfeld beim italienischen Erstligisten AC Florenz.

"Als ich mich zum Wechsel nach Florenz entschlossen habe, wusste ich nicht, dass es Liebe auf den ersten Blick sein würde", sagte der 36-Jährige der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Ribéry rundum glücklich

Im Sommer hatte der französische Ex-Nationalspieler zwar Kontakte zu Klubs in England geknüpft, "doch das Fiorentina-Management hat mich überzeugt. Ich habe Wärme und Vertrauen mir gegenüber gespürt. So hat meine Frau Wahiba gesagt: 'Wir ziehen nach Florenz'. Jetzt bin ich hier und bin glücklich", sagte der Offensivspieler, der zu den Publikumslieblingen beim FC Bayern zählte.

Auch Luca Toni, sein früherer Teamkollege bei den Bayern, habe eine Rolle bei seiner Wahl gespielt. "Luca ist ein Freund, und seine Worte haben mir geholfen: Er hat mir von der Stadt, vom Klub und von der Leidenschaft der Fans erzählt", berichtete Ribéry.

Er spiele mit derselben Entschlossenheit, "die ich in Deutschland hatte. Florenz erinnert mich an meine Zeit in Marseille. Die Mentalität der Tifosi ist dieselbe, sie sind warm und leidenschaftlich", so Ribéry, "die Leute hier leben für Fußball, und das bewegt mich, die Seele für die Mannschaft zu geben."