Der kolumbianische Nationalspieler Juan Cuadrado hat seinen Vertrag beim italienischen Meister Juventus Turin bis 2022 verlängert.

Der 31-Jährige war 2015 zunächst auf Leihbasis vom FC Chelsea nach Turin gekommen, zwei Jahre später wechselte er dann für 20 Millionen Euro fest zur Alten Dame. Mit Juve hat Cuadrado viermal die Meisterschaft und dreimal den Pokal gewonnen.

Das Team des deutschen Nationalspielers Emre Can und Sami Khedira liegt in der Serie A an der Tabellenspitze und ist am Samstag bei Atalanta Bergamo (15.00 Uhr/DAZN) zu Gast.