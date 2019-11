Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert.

Dank eines knappen 1:0 (0:0) im Klassiker gegen den AC Mailand schob sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo wieder an Verfolger Inter Mailand vorbei, der bereits am Samstag 2:1 (0:1) gegen Hellas Verona gewonnen hatte. Der Vorsprung der Turiner beträgt damit weiter einen Punkt.

Den späten Siegtreffer in einer zähen Begegnung erzielte der eingewechselte Paulo Dybala (77.). Der Argentinier war in der 55. Minute für den schwachen Ronaldo gekommen. Der portugiesische Europameister verschwand daraufhin sichtlich angefressen in der Kabine. Bereits beim Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau war der Portugiese in der 81. Minute ausgewechselt worden.

Er ging leicht mürrisch vom Feld, schritt ohne Augenkontakt und mit zwei erhobenen Fingern an Coach Maurizio Sarri vorbei und setzte sich neben Ersatzkeeper Gianluigi Buffon auf die Bank. Einen Handschlag bekam der Coach nicht, dafür aber ein paar verärgerte Worte von seinem Superstar für seine erste Auswechslung in dieser Saison.

Nun also war zum zweiten Mal in Folge vorzeitig Schluss für CR7.