Die italienische Sporttageszeitung Corriere dello Sport hat mit einer rassistischen Schlagzeile für einen Skandal gesorgt.

Das Blatt aus Rom veröffentlichte am Donnerstag auf der Titelseite unter der Überschrift "Black Friday" die Bilder der beiden dunkelhäutigen Spieler von Inter Mailand und AS Rom, Romelu Lukaku und Chris Smalling, die am Freitagabend im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion gegeneinander spielen.

Die Schlagzeile stieß bei beiden Klubs auf heftige Kritik. "Fußball ist Leidenschaft, Kultur und Zusammengehörigkeit. Wir sind und werden immer gegen jede Form von Diskriminierung sein", twitterte Inter Mailand. Auch die AS Rom kritisierte die Schlagzeile.

Ligarivale AC Florenz kommentierte die Titelseite mit "sprachlos".

Seit langem sorgen rassistische Vorfälle im italienischen Fußball für Diskussionen. Vergangene Woche hatten die 20 Serie-A-Vereine in einem offenen Brief zu einem Treffen mit der Liga, dem Fußballverband sowie internationalen Experten aufgerufen und forderten "einschneidende Maßnahmen" im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit.