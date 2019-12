Franck Ribéry hat sich einer Operation am Sprunggelenk unterzogen und fällt rund zehn Wochen aus.

Dies bestätigte sein Verein AC Florenz nach dem Eingriff am Samstag. Die Operation wurde von Doktor Johannes Gebal in Deutschland vorgenommen, die Reha werde der ehemalige Spieler des FC Bayern aber in Italien absolvieren.

Ribéry hatte sich am 30. November beim 0:1 gegen Aufsteiger US Lecce am Sprunggelenk verletzt. Zunächst hieß es, der französische Flügelflitzer könne am kommenden Sonntag im Spiel gegen Inter Mailand zurückkehren.

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nach eingehenden Untersuchungen im Laufe des Donnerstags kam die Fiorentina jedoch zur Erkenntnis, dass eine Operation unumgänglich ist.

Die Fiorentina liegt in der Serie A nach zuletzt vier Niederlagen in Serie nur auf dem 13. Tabellenrang der Serie A.