Nun hat es den nächsten Profi erwischt: Daniele Rugani von Juventus Turin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab sein Verein am späten Mittwochabend bekannt.

Der Test fiel positiv aus, der 25-Jährige zeige aber keine Krankheitssymptome, heißt es in einer kurzen Mitteilung des Klubs. Rugani befindet nun in der gesetzlich vorgeschriebenen Quarantäne und wird isoliert.

Unklar ist, ob auch Mitspieler betroffen sind, gleiches gilt für weitere Akteure der Bianconeri sowie Staff-Mitglieder.

Parallel werden alle Kontaktpersonen des Innenverteidigers und italienischen Nationalspielers ermittelt und überprüft, ob diese sich ebenfalls infiziert haben.

Rugani, seit 2015 für Juventus unter Vertrag, kam in dieser Saison erst zu drei Punktspiel-Einsätzen. Allerdings stand der 25-Jährige fast durchgehend im Kader - so auch am vergangenen Wochenende beim 2:0-Duell mit Inter Mailand, als er den Sieg hinterher in der Kabine mit den Teamkollegen wie Cristiano Ronaldo ausgiebig feierte.

Wegen Ruganis Ansteckung steht nun auch ein großes Fragezeichen hinter Juves geplantem Champions League-Heimspiel gegen Olympique Lyon in der kommenden Woche.