vergrößernverkleinern Edin Dzeko spielte früher für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

In Italien ist individuelle Sport ab Montag wieder erlaubt. Auch in der Serie A wollen einige Vereine den Trainingsbetrieb in gewisser Weise wieder aufnehmen.