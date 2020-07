Unglaubliche Szenen in der Serie A - und Erinnerungen an Luis Suárez und dessen Eklat bei der WM.

Während der Schlussphase in der Partie zwischen US Lecce und Lazio Rom (2:1) hat Lazio-Verteidiger Patric seinem Gegenspieler Giulio Donati von hinten in den linken Oberarm gebissen.

Der Lazio-Verteidiger bekam für seinen Blackout in der Nachspielzeit (90.+3) von Schiedsrichter Fabio Maresca die Rote Karte gezeigt.

Anzeige

Warum Patric derart die Sicherungen durchbrannten, Donati womöglich zuvor beleidigt hatte, blieb zunächst unklar.

Für einen ähnlichen Skandal hatte einst Luis Suárez (FC Barcelona) gesorgt: Bei der WM 2014 hatte der Uruguay im letzten Gruppenspiel gegen Italien dessen Verteidiger Giorgio Chiellini in die Schulter gebissen und daraufhin vom Platz geflogen.

Uruguay- und Barca-Stürmer Luis Suarez (r.) sorgte bei der WM 2014 für einen Skandal , biss Italiens Giorgio Chiellini in die Schulter © Getty Images

Trotz der überraschenden Pleite beim Abstiegskandidaten Lecce darf Lazio weiterhin auf die Meisterschaft hoffen.

Auch Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo patzte, verlor beim AC Mailand trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:4.