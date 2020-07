Atalanta Bergamo bleibt heißer Kandidat auf die italienische Vizemeisterschaft.

Die Mannschaft um den deutschen Außenbahnspieler Robin Gosens kletterte durch ein 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Bologna auf Rang zwei und darf zudem weiter hoffen, als erstes Team seit fast 70 Jahren die magische 100er-Marke zu knacken. Der eingewechselte Luis Muriel (62.) sorgte für die Entscheidung.

Mit 74 Zählern hat Atalanta nur noch Spitzenreiter Juventus Turin (80) vor sich, am Mittwoch kann Inter Mailand (72) im Heimspiel gegen den AC Florenz aber wieder vorbeiziehen. Die erneute Teilnahme an der Champions League war Bergamo schon vor Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Die Lombarden sind in der Serie A seit inzwischen 15 Begegnungen ungeschlagen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Anzeige

Drei Spieltage vor Schluss fehlen Atalanta zudem nur noch fünf Tore, um als erstes Team seit der Saison 1950/1951 die 100-Tore-Schallmauer zu durchbrechen. Damals hatten das die Mailänder Klubs Inter und AC (jeweils 107) sowie Juventus Turin (103) geschafft.