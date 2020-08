Lecce dritter Absteiger in Serie A

vergrößernverkleinern US Lecce muss den Gang in die zweite italienische Niederlage antreten © Imago

US Lecce muss nach nur einem Jahr in der Serie A wieder den Gang in die zweite italienische Liga antreten. CFC Genua 1893 feiert dagegen den Klassenerhalt.