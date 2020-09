Die italienische Regierung hat am Samstagabend grünes Licht für jeweils 1000 Zuschauer in den Spielen der Serie A in allen 20 Regionen gegeben.

Zuvor hatten die drei norditalienischen Regionen Lombardei, Venetien und Emilia Romagna Sportveranstaltungen im Freien, darunter Fußballspiele der Serie A, mit maximal 1000 Zuschauern erlaubt.

Die Regierung setzt damit den Beschluss von Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora um, der am Freitag bekannt gegeben worden war.

Beim Formel-1-Rennen im italienischen Imola am 1. November sind bis zu 13.000 Zuschauer zugelassen.

Die Liga hatte zuvor Klarheit von der Regierung in der Zuschauerfrage gefordert. Die Serie A startet am Wochenende mit sieben Partien in die neue Spielzeit.