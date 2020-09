Nach dem perfekten Saisonstart für den AC Mailand und Zlatan Ibrahimovic folgte die Hiobsbotschaft: Der Superstar der Mailänder ist mit Corona infiziert.

Am Montag schnürte er beim Auftakt gegen Bologna noch einen Doppelpack. Am Donnerstagabend hätte der 38-Jährige eigentlich mithelfen sollen, die nächste Runde der Europa-League-Qualifikation zu erreichen. Doch jetzt geht es für den Schweden erstmal in Quarantäne.

Wie der Verein auf seiner Website bekanntgab, wurde Ibrahimovic bei der zweiten Testrunde positiv getestet. Alle anderen Spieler wurden negativ getestet. Nun hoffen die Mailänder, dass Ibrahimovic in der Zeit zwischen seiner Infektion und dem Test niemand weiteres infiziert hat.

Ein größerer Corona-Ausbruch hätte verheerende Folgen für die eigenen Saisonziele. Das erste Mal seit fast zehn Jahren machen die Leistungen des AC Mailand Hoffnung darauf, dass der Verein wieder ganz oben in der Serie A mitmischen kann. Sollten noch mehr Spieler durch das Virus außer Gefecht gesetzt werden, wäre der gute Saisonstart in Gefahr.