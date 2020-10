vergrößernverkleinern Francesco Totti trauert um seinen Vater, der an COVID-19 gestorben ist © Getty Images

Italiens Ikone Francesco Totti trauert um seinen Vater Enzo, der am Montag an COVID-19 gestorben ist. Die AS Roma bekundete ihr Beileid via Social Media.