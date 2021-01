Für Gianluigi Buffon dürfte sich eine Sperre wegen Gotteslästerung an.

Der italienische Fußballverband FIGC hatte wegen einer angeblich blasphemischen Aussage gegen das Torhüter-Idol Gianluigi Buffon von Meister Juventus Turin ermittelt.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Nun heißt es in einer von der FIGC veröffentlichten Mitteilung, man habe die Angelegenheit an das Bundesgericht verwiesen, "weil Buffon während des Spiels Parma-Juventus am 19.12.2020, etwa in der 80. Spielminute, an den Mannschaftskameraden Manolo Portanova gerichtet, einen Satz geäußert hat, der einen blasphemischen Ausdruck enthält".

Der Vorfall hatte sich abseits der Kamera ereignet, es gab aber eine Tonaufnahme, auf dem der Juve-Keeper deutlich zu hören ist. Laut Gazzetta dello Sport dürfte Buffon eine Sperre durch das Bundesgericht aufgebrummt bekommen.

Der Verband hat seit 2010 schon mehrere Strafen gegen Spieler und Trainer verhängt, die sich zuvor blasphemisch geäußert hatten.