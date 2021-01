In einem Derby della Madonnina mit viel Gift und Galle hat Inter Mailand als erste Mannschaft das Halbfinale im italienischen Fußballpokal erreicht. Gegen den Stadtrivalen AC setzten sich die Nerazzurri mit 2:1 (0:1) durch. (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Christian Eriksen (90.+8) gelang der Siegtreffer in einer Partie, die geprägt war vom Zwist der beiden Torjäger: Zunächst hatte Milan-Star Zlatan Ibrahimovic (37.) den Tabellenführer der Serie A in Führung gebracht.

Anzeige

Kurz vor dem Seitenwechsel geriet der exzentrische Schwede mit Inter-Mittelstürmer Romelu Lukaku aneinander. Beide sahen Gelb, der Zwist ging noch im Kabinengang weiter.

In der 58. Minute holte sich Ibrahimovic nach einem Foul im Mittelfeld Gelb-Rot ab. Der Belgier Lukaku blieb auf dem Platz und sorgte in der 71. Minute per Foulelfmeter für den Ausgleich.