"Cristiano und Madrid sprechen bereits!", titelte die spanische Zeitung As am Freitagnachmittag, "Cristiano will zurückkehren".

Bahnt sich da etwa wirklich eine Sensation an?

Wie das Blatt berichtet, soll es bereits seit Monaten Kontakt zwischen Cristiano Ronaldo und den Real-Verantwortlichen geben, um eine mögliche Rückkehr des Superstars von Juventus in die spanische Hauptstadt zu realisieren.

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Ronaldo-Berater sucht Gespräch mit Real

Unmittelbar nach Juves erneutem frühen Aus in der Champions League, bei dem Ronaldo keine besonders gute Figur machte, soll sein Berater Jorge Mendes erneut das Gespräch gesucht haben. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

"Ihr wisst, wer Cristiano für Real Madrid war, was er geleistet hat, was für eine Zuneigung ihm gegenüber wir alle haben, nicht nur ich als Trainer. Was er hier geleistet hat, ist historisch und ausgezeichnet", sagte Real-Coach Zinédine Zidane als er auf die Ronaldo-Gerüchte angesprochen wurde.

"Aber er ist jetzt ein Spieler von Juventus und macht es dort ebenso phänomenal. Es wird viel geredet. Er ist ein Juve-Spieler, das müssen wir respektieren."

Ronaldo war 2018 nach neun Jahren im Trikot der Königlichen für 117 Millionen Euro von Real nach Turin gewechselt.