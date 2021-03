Juventus Turin hält trotz der jüngsten Rückschläge an Trainer Andrea Pirlo fest. Nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Porto und der Heimniederlage gegen den Provinzklub Benevento (0:1) am Sonntag hat der italienische Rekordmeister in Person von Vizepräsident Pavel Nedved dem 41-Jährigen den Rücken gestärkt.

"Pirlo ist und bleibt zu 100 Prozent unser Coach. Wir haben mit Andrea ein Projekt gestartet und wussten, dass es Schwierigkeiten geben kann. Wir hätten bessere Resultate erwartet, aber Schwierigkeiten waren vorhersehbar", sagte Nedved bei DAZN. Pirlo, seit August 2020 im Amt, habe die besten Eigenschaften, ein "großartiger Coach" zu werden, ergänzte er.

Nedved betonte zudem, Superstar Cristiano Ronaldo über das Saisonende hinaus halten zu wollen. "Hände weg von Ronaldo! Er hat bei uns einen bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag - und er bleibt in Turin. Danach wird man sehen", erklärte er. Zuletzt hatte es Spekulationen um eine Rückkehr von CR7 zu Real Madrid gegeben.

"Ronaldo hat uns sowohl im technischen Bereich als auch in Sachen Image geholfen. Er hat 100 Tore in 120 Spielen erzielt. Mit seinem enormen Talent und harter Arbeit hat er unglaubliche Ziele erreicht", sagte Nedved.