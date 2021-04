Nach Innenverteidiger Leonardo Bonucci ist auch Mittelfeldspieler Federico Bernardeschi vom italienischen Fußball-Meister Juventus Turin nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler sei "in Isolation und asymptomatisch", teilte Juve am Dienstag mit.

Insgesamt ist Bernardeschi der sechste Spieler der Nationalmannschaft, der positiv getestet wurde. Neben Bernardeschi und Bonucci sowie fünf Betreuern haben sich Freiburgs Vincenzo Grifo, Alessandro Florenzi, Marco Verratti (beide Paris St. Germain) und Cagliaris Torhüter Alessio Cragno infiziert.

Die Azzurri hatten in der WM-Qualifikation am vergangenen Mittwoch in Litauens Hauptstadt Vilnius (2:0) gespielt.