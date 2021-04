Die italienische Fußball-Serie-B hat nach einem Corona-Ausbruch bei Delfino Pescara eine zweiwöchige Spielpause beschlossen. Zuvor waren sieben Spieler sowie ein Betreuer von Pescara positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die Serie B auf ihrer Webseite mit.

Die ganze Delfino-Mannschaft wurde unter Quarantäne gestellt. Bis zum Restart sollen alle Nachholspiele absolviert werden. So sollen die Vereine mit der gleichen Anzahl an Partien in die restlichen vier Spielrunden bis Saisonende gehen.