Inter Mailand steht unmittelbar vor dem ersten Titelgewinn in der italienischen Serie A seit 2010. (Service: Tabelle der Serie A)

Das Team von Trainer Antonio Conte baute durch ein 2:0 (0:0) bei Schlusslicht FC Crotone seine Tabellenführung aus.

Sollte Verfolger Atalanta Bergamo am Sonntag nicht in Sassuolo gewinnen, ist Inter der 19. Scudetto der Vereinsgeschichte vier Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Zuletzt hatte neunmal in Folge Juventus Turin den Titel geholt.

Christian Eriksen (69.) brachte Inter vier Minuten nach seiner Einwechslung in Führung, der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi (90.+2) machte alles klar. Die Nerazzurri sind nun seit 15 Spielen ungeschlagen.