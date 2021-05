Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat am Freitag erwartungsgemäß Massimiliano Allegri als neuen Chefcoach verpflichtet. Er tritt die Nachfolge von Andrea Pirlo an, der am Freitagmorgen entlassen worden war.

Der 53-jährige Allegri hatte mit dem piemontesischen Klub fünf Meisterschaftstitel in Folge erobert. Er hatte nach seinem Abschied von Juve im Jahr 2019 eine zweijährige Auszeit genommen.