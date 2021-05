vergrößernverkleinern Salernitana-Fans ziehen nach dem Aufstieg durch die Stadt © Imago

Die US Salernitana steigt nach 22 Jahren wieder in die italienische Serie A auf. Die Aufstiegsfeier in der Stadt wird durch ein tragisches Unglück überschattet.