Der italienische Fußball-Serie-A-Klub AS Rom zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Offensivspieler Filip Kostic.

Laut des Corriere dello Sport hat der Sportdirektor der Römer, Tiago Pinto, in Mailand den Berater des 28-jährigen Serben getroffen.

Kostic gilt als Wunschkandidat von AS Roms neuem Trainer Jose Mourinho. Um den Transfer zu finanzieren, will sich die Roma von Spielern wie Cengiz Ünder und Justin Kluivert trennen, berichtete das Blatt. An Kostic ist außerdem auch AS Roms Rivale Lazio interessiert.