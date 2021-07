Der italienische Erstligist Lazio Rom zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Abwehrspieler Jeremiah St. Juste vom Bundesligisten FSV Mainz 05. 15 Millionen Euro Ablöse will der Hauptstadtklub in den 24-jährigen Niederländer investieren, berichtete der Corriere dello Sport.

St. Juste wird allerdings auch von anderen Klubs, darunter den Bundesligisten Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen, umworben. Die Mainzer hatten 2019 immerhin acht Millionen Euro Ablöse für den Defensivspezialisten beim Transfer von Feyenoord Rotterdam bezahlt.