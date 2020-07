Istanbul Basaksehir steht einen Spieltag vor dem Saisonende als Meister der türkischen Süper Lig fest. Das Team um den ehemaligen Hamburger Eljero Elia setzte sich 1:0 (1:0) gegen Kayserispor durch und profitierte vom 3:4 (1:1)-Ausrutscher von Verfolger Trabzonspor gegen Konyaspor.

Damit ist Basaksehir bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang zwei und nur noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

Für den Klub aus Istanbul ist es die erste Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Mahmut Tekdemir erzielte in der 19. Minute das Tor zum Titel, Basaksehirs bosnischer Mittelfeldspieler Edin Visca verschoss in der 36. Minute einen Elfmeter.

Stromausfall spielt Basaksehir in die Karten

Zudem sorgte ein Stromausfall in der 65. Minute für eine große Verzögerung, da dadurch das Flutlicht ausfiel. Weil das Spiel somit länger dauerte als die Partie des Konkurrenten Trabzonspor, stand der Titelgewinn von Basaksehir schon vor dem Abpfiff fest. Auch bei einer Niederlage wäre Basaksehir Meister geworden.

Für den Herzensverein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan spielen neben Ex-HSV-Stürmer Elia unter anderem auch der frühere brasilianische Superstar Robinho sowie die ehemaligen Bundesliga-Profis Demba Ba und Junior Caicara.