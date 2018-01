Vorhang auf für den ersten Boxbabend bei SPORT1!

Am Samstag, 3. Februar, steht der erste internationale Kampfabend in Norwegen auf dem Programm (ab 20 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream).

Bei dem Spektakel steigt auch die deutsche Halbschwergewichts-Hoffnung Leon Bunn aus Frankfurt am Main in den Ring. Der 25-Jährige wird den an einem Virus erkrankten Schwergewichtler Albon Pervizaj ersetzen. Bunn hat bisher eine makellose Statistik vorzuweisen. In sechs Kämpfen schickte er alle seine Gegner auf die Bretter.

Beim Auftakt der Exklusiv-Kooperation zwischen SPORT1 und Team Sauerland werden neben Kommentator Tobias Drews und Moderatorin Sarah Valentina die neuen SPORT1-Experten Regina Halmich und Graciano "Rocky" Rocchigiani zum Einsatz kommen.

Zum neuen Boxteam von SPORT1 gehören darüberhinaus Moderator Kai Ebel, Axel Schulz und der Berliner Rapper Kontra K.

SPORT1 ab 2018 neue Box-Heimat

Im Oktober 2017 hat SPORT1 eine dreijährige Exklusiv-Kooperation mit Team Sauerland bekannt gegeben. Die Vereinbarung umfasst exklusive plattformneutrale Medienrechte an hockkarätigen Box-Events von 2018 bis einschließlich 2020 für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

In diesem Rahmen wird SPORT1 pro Jahr mindestens 20 Box-Events mit insgesamt rund 100 Kämpfen am Samstagabend LIVE im Free-TV und auf seinen digitalen Plattformen übertragen – darunter Highlights wie WM-Titelkämpfe der großen internationalen Verbände oder Kämpfe der deutschen Topstars wie Vincent Feigenbutz, Tyron Zeuge oder Arthur Abraham.

Dazu kommen WM-Ausscheidungskämpfe, Kämpfe um EM-Titel und nationale, internationale oder interkontinentale Meisterschaften der anerkannten Verbände mit deutscher Beteiligung sowie zahlreiche internationale Events, bei denen die deutschen Nachwuchstalente in den Ring steigen.

Darüber hinaus wird auch die Box-Berichterstattung im Online- und Mobile-Bereich auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf den reichweitenstarken Social-Media-Kanälen von SPORT1 ausgebaut. Unter anderem wird SPORT1 auf seinen Plattformen auch Kämpfe aus dem umfangreichen Archiv vom Team Sauerland präsentieren.

Die Kämpfe am Samstag in der Übersicht:

20.10 Uhr (Superleichtgewicht/4 Runden): Hadi Srour (Norwegen) - Michael Mooney (Großbritannien)

20.35 Uhr (Halbschwergewicht/6 Runden): Leon Bunn (Deutschland) - Jozsef Racz (Ungarn)

21.10 Uhr (Cruisergewicht/6 Runden): Kevin Melhus (Norwegen) - Istvan Kun (Ungarn)

21.45 Uhr (Schwergewicht/4 Runden): Simen Nysaether (Norwegen) - Adam Williams (Großbritannien)

22.10 Uhr (Halbschwergewicht/8 Runden): Tim Robin Lihaug (Norwegen) - Vasyl Kondor (Ukraine)

22.55 Uhr (Cruisergewicht/10 Runden): Kai Robin Havnaa 8Norwegen) - Gezim Tahiri (Österreich)