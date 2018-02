Der britische Profiboxer Scott Westgarth ist nur wenige Stunden nach einem gewonnenen Halbschwergewichtskampf gestorben.

Der 31-Jährige war am Samstag in Doncaster nach seinem harterkämpften Sieg gegen seinen Landsmann Dec Spellman in der Umkleide zusammengebrochen und erlag am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen. Dies bestätigte der Dachverband des professionellen Boxens in Großbritannien.

Westgarths Promoter Stefy Bull reagierte auf Twitter bestürzt: "Gott segne Scott Westgarth. Für eine gute Show hat ein junger Mann, der seinen Sport liebte, sein Leben verloren. Mir fehlen die Worte." Beide Kämpfer hatten während des Zehn-Runden-Fights schwere Niederschläge erlitten.