George Groves hat das Halbfinale der World Boxing Super Series Supermittelgewicht einstimmig nach Punkten gegen Chris Eubank Jr. gewonnen und damit nicht nur den WM-Titel der WBA verteidigt, sondern auch Eubanks IBO-Gürtel erobert.

"Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung. Eubank hat nicht den Druck ausgeübt, den er angekündigt hatte. Mein Jab hat heute die ganze Nacht über zielgenau gesessen", analysierte der Brite den Fight.

Groves dominierte den Kampf über weite Strecken nach Belieben. Erst in der letzten Runde verletzte er sich leicht an der Schulter, sein Landsmann Eubank, der sich mit einem Sieg über den Deutsch-Armenier Arthur Abraham für die so genannte Ali Trophy qualifiziert hatte, witterte noch einmal eine letzte Chance.

Im Finale der World Boxing Super Serie trifft Groves im Juni auf den Sieger aus dem Fight zwischen Callum Smith und Jürgen Brähmer aus Stralsund, die sich am kommenden Samstag in Nürnberg gegenüber stehen werden.