Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua sorgt bereits vor dem Boxkampf des Jahres gegen Joseph Parker aus Neuseeland für Schlagzeilen.

Wie der Brite verlautbaren ließ, kann er sich einen Wechsel vom Boxring in den UFC-Käfig vorstellen: "Da die Frage gestellt wurde, sage ich: Ja, es wäre eine Option, denn es wurde bereits zuvor gemacht und es war erfolgreich."

Box-Legende Floyd Mayweather war nach dem Rücktritt noch einmal zurückgetreten und hatte 2017 UFC-Superstar Conor McGregor in einem Boxkampf besiegt.

Mayweather soll sogar bereits mit Mixed-Martial-Arts-Training begonnen haben, um für einen Rückkampf vorbereitet zu sein.

Joshua stellt eine Bedingung

Joshua könnte sich in Zukunft ähnliches vorstellen, allerdings unter einer Bedingung: "Vorausgesetzt, ich bin am Ende meiner Karriere angelangt und habe alles erreicht, was ich wollte - Mayweather tat es auch am Ende seiner Karriere. Er dominierte zuerst den Sport, den er liebte."

UFC-Präsident Dana White wird in Cardiff vor Ort sein, wenn Joshua in dem Mega-Kampf auf Parker trifft. Dabei geht es um gleich drei WM-Gürtel.

