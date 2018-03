Bühne frei für den Boxkampf des Jahres. Doppel-Weltmeister Anthony Joshua trifft am Samstagabend ab 23.15 Uhr in Cardiff auf den Neuseeländer Joseph Parker.

In dem Mega-Kampf geht es um gleich drei WM-Gürtel. Der 28 Jahre alte Brite Joshua ist IBF- und WBA-Weltmeister. Der 26 Jahre alte Parker hält den Weltmeister-Gürtel des Box-Verbandes WBO.

Joshua vs. Parker - den Mega-Fight gibt es live und exklusiv bei DAZN.

+++ Die Vorbereitungen laufen +++

Auf den großen Leinwänden im Stadion werden Bilder aus der Joshua-Kabine eingespielt. Der 28-Jährige lässt sich gerade seine Hände bandagieren.

+++ Box-Legende Leonard unter den Zuschauern +++

Der Mega-Fight lockt natürlich allerlei Prominenz an. So hat beispielsweise bereits Sugar Ray Leonard seinen Platz eingenommen. Der US-Amerikaner war in den 70er- und 80er-Jahren einer der besten Boxer der Welt und Weltmeister in unterschiedlichen Gewichtsklassen.

+++ Die Hauptkämpfer sind da +++

Anthony Joshua ist im Stadion eingetroffen. Auf dem Weg durch die Katakomben hat der Brite noch Zeit, sich mit anwesenden Polizisten zu unterhalten. Der Brite scheint sehr relaxed zu sein.

Auch sein Gegner ist inzwischen eingetroffen. Jetzt werden sich die beiden Kämpfer in ihren Umkleidekabinen auf den Mega-Fight vorbereiten.

+++ Erste Kämpfe laufen +++

Im Principality Stadium haben bereits die ersten Vorkämpfe begonnen. Derzeit duellieren sich die Leichtgewichtler Anthony Crolla und Edson Ramizez. All zu viele Zuschauer haben sich noch nicht eingefunden. Das wird sich aber noch ändern. 78.000 Boxfans wollen den Fight zwischen Joshua und Parker sehen.

+++ Joshua schwerer als sein Kontrahent +++

Im weniger als drei Stunden geht es in Cardiff los. Hier noch einige Fakten zum Kampf:

Beim traditionellen Wiegen vor dem Kampf brachte Joshua 109,9 Kilogramm auf die Waage - und damit 2,7 Kilogramm mehr als sein Kontrahent. Trotzdem ist Joshua so leicht wie seit sechs Kämpfen nicht mehr: Vor seinem WM-Kampf gegen Wladimir Klitschko im April 2017 wog der Brite noch 113,4 kg. Der Neuseeländer Parker bringt ein Kampfgewicht von 107,2 Kilogramm auf die Waage.

Noch mehr Fakten zu den beiden Kämpfern gibt es hier:

+++ Duell der Ungeschlagenen +++

Beide Boxer haben noch keine Niederlage in einem Profi-Kampf kassiert. Joshua hat sogar 20 von 20 Kämpfen durch K.o. gewonnen und gilt nach seinem Sieg über Wladimir Klitschko als der neue Top-Star des Schwergewichts.

Doch auch der Neuseeländer Parker brilliert mit seiner Schlagkraft und seiner Linksauslage und stellt eine echte Gefahr für Joshua dar. Zuletzt schlug er Hughie Fury im September 2017 in Manchester.

+++ LIVE auf DAZN +++

Im deutschen Free-TV wird das Duell nicht übertragen. Der Streaminganbieter DAZN zeigt den Kampf live und exklusiv.

Der erste Monat nach Registrierung ist bei DAZN für jeden Neukunden kostenlos. Neben dem Mega-Fight gibt es auf DAZN Live-Spiele aus Top-Ligen wie der Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1 sowie Highlights der Bundesliga.

+++ Der Megafight auf SPORT1 +++

SPORT1 begleitet den Kampf zwischen Joshua und Parker am Samstag im LIVETICKER. Darüber hinaus zeigt SPORT1 am Montag, 2. April um 23.30 Uhr die Highlights des Kampfes im TV auf SPORT1.

SPORT1 zeigt dieses Jahr 20 Kampfabende live im Free-TV, unter anderem mit Arthur Abraham, Tyron Zeuge und Vincent Feigenbutz.