Die Box-Fans dürfen sich über das nächste Kampf-Spektakel auf SPORT1 freuen. Der Box-Abend am Samstag, den 28. April (Countdown ab 17.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), mit Arthur Abraham gegen Patrick Nielsen rückt näher.

Die beiden Boxer befinden sich mitten in der Vorbereitungsphase für den Kampf des Jahres. Neben dem Hauptkampf, stehen nun auch die ersten Nebenkämpfe in Offenburg fest.

Abass Barou gibt sein Profidebüt im Weltergewicht. Dort trifft er auf den ungeschlagenen Artur Müller. Er ist der Schützling von Box-Trainer-Legende Ulli Wegner und Georg Bramowski.

Einen weiteren ihrer Boxer schicken Wegner und Bramowski gegen Tomas Adamek in den Ring. Leon Brunn will in seinem neunten Profikampf den neunten Sieg feiern.