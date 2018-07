Der philippinische Box-Superstar Manny Pacquiao hat sich erneut zum Weltmeister gekrönt. Mit einem Sieg gegen WBA-Champion Lucas Matthysse (Argentinien) in Kuala Lumpur holte sich Pacquiao mit 39 Jahren den Titel im Weltergewicht. Pacquiao gewann den einseitigen Fight durch K.o. in der siebten Runde.

Pacquiao von frühem Triumph überrascht

Pacquiao feierte mit dem Erfolg bereits den 60. Sieg seiner Karriere. Schon in der dritten Runde hatte Pacquiao den Argentinier erstmals auf die Bretter geschickt, Matthysse fand gegen seinen überlegenen Gegner kein Mittel. "Ich bin überrascht, dass ich ihn schon so früh niederschlagen konnte. Es ist schon sehr lange her, dass mir so etwas gelungen ist, ich war einfach richtig heiß", sagte Pacquiao.

Am 2. Juli 2017 hatte Pacquiao, der als erster Boxer in acht Gewichtsklassen Weltmeister war, seinen WBO-Gürtel an Jeff Horn verloren und seitdem keinen Kampf mehr bestritten. Neben der Boxkarriere sitzt er als Abgeordneter im philippinischen Senat. Matthysse (39 Siege, 4 Niederlagen) sicherte sich den freien WBA-Gürtel im Januar durch einen Punktsieg gegen Teerachai Sithmorseng (Thailand).