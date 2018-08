Welcher deutscher Nachwuchsboxer kann in den nächsten Jahren Weltmeister werden?

Wenn es nach vielen Experten, Firmengründer und "Hall of Fame-Promoter" Wilfried Sauerland sowie Kult-Trainer Ulli Wegner geht, fällt bei dieser Frage immer wieder ein Name: Leon Bunn.

Dem Halbschwergewichtler aus Frankfurt am Main von Team Sauerland wird eine große Zukunft prognostiziert. Viel Lob, große Erwartungen - aber auch zu viel Druck? Nicht für Bunn.

Bunn bleibt bescheiden

"Natürlich habe ich mitbekommen, dass ich unter anderem ein Thema beim SPORT1-Box-Talk war. Das ehrt mich und ich freue mich auch über jedes Lob", sagt Bunn, der aber bescheiden bleibt.

"Meine Leistung muss ich im Ring bringen, in jedem Kampf - und die großen Kämpfe stehen mir auch noch bevor. Klar, mein Ziel ist es Weltmeister zu werden, doch bis dahin ist es noch ein ganz schöner Weg."

Seinen nächsten Kampf wird der 26-Jährige, der am 27. August seinen Geburtstag zwischen zwei Trainingseinheiten in Berlin feierte, in Zagreb (Samstag, 8. September, LIVE auf SPORT1) absolvieren.

Gegen Emmanuel Feuzeu (Spanien, Kampfrekord: 10-8-2) wird ein klarer Sieg erwartet. Bunn lacht: "Ja, die Anweisung gab es von meinen Trainern Ulli Wegner und Georg Bramowski. Doch ich werde keinen Gegner unterschätzen und fokussiert in den Kampf gehen.

Vierter Kampf im Ausland

Der "Frankfurter Jung" mit der blitzsauberen Kampfbilanz von zehn Siegen in zehn Kämpfen wird in Kroatien bereits seinen vierten Profikampf im Ausland absolvieren. Bunn freut sich auf den Kampf in Zagreb.

"Ich habe schon zwei Kämpfe in Bulgarien und einen Fight in Norwegen bestritten. Im Ausland zu boxen ist sehr wichtig für meine Entwicklung. Bei späteren großen Kämpfen kann man sich den Austragungsort auch nicht aussuchen."

Im Hauptkampf des Abends will sich nach dem Bunn-Fight Sauerlands Schwergewichts-Hoffnung Filip Hrgovic (26 Jahre, Kampfrekord: 5-0, 4 K.o.-Siege) seinen ersten Profititel holen.

In seiner Heimatstadt Zagreb geht es im Kampf gegen den US-Amerikaner Amir Mansour (23-2-1) um den International Titel der WBC.