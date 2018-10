Der frühere Profi-Boxweltmeister Dariusz Michalczewski richtet am 8. Dezember in Danzig als Promoter sein erstes Boxevent aus.

Der Tiger, wie Michalczewski in seiner aktiven Zeit genannt wurde, wird im Rahmen des Events auch einen Showkampf bestreiten.

Unter dem Motto "Tiger Fight Night Urban Jungle" hat Michalczewski in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Promoter Erol Ceylan ein unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt. Unter anderem steigen Nikola Milacic, Agron Smakici und Ali Eren Demirezen in den Ring.

Doch auch Michalczewski selbst kehrt nach Jahren der Abwesenheit in den Ring zurück und bestreitet einen Showkampf. Sein Gegner ist Izu Ugonoh aus Danzig. Ihn hält Michalczewski für einen der besten Schwergewichtsboxer Polens.

Der heute 50-Jährige Michalczewski hatte in den 90er Jahren großen Anteil am Boxboom in Deutschland und war selbst Weltmeister im Halbschwer- und im Cruisergewicht. Von seinen 50 Kämpfen gewann der Tiger 48, davon 38 durch Knockout. Zum Ende seiner Karriere in den Jahren 2003 und 2005 musste er zwei Niederlagen einstecken.