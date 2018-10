Der Kampf um die Muhammad Ali Trophy, das neue Saison-Highlight im Boxen, geht in die zweite Runde.

Der Startschuss für die nächste Auflage der World Boxing Super Series (WBSS), einem auf drei Kontinenten ausgetragenen Riesen-Turnier, ist gefallen. Als deutscher Vertreter mit dabei: der 27 Jahre alte Cruisergewichtler Noel Mikaelian. SPORT1 zeigt die WBSS im LIVESTREAM und die Highlights im TV.

Wer ist sonst dabei, wie läuft das Turnier und worum geht es? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

- WBSS, Muhammad Ali Trophy - was ist das?

Das Turnier wurde von Promoter Kalle Sauerland ins Leben gerufen. Die Grundidee: Die stärksten Boxer verschiedener Gewichtsklassen, darunter auch Weltmeister verschiedener Verbände, im besten Fall alle, sollen sich miteinander messen und den Besten der Besten ermitteln.

im letzten Jahr feierte das Turnier unter anderem in Berlin seine Premiere.

In diesem Jahr kämpfen acht Boxer im Cruisergewicht, acht im Superleichtgewicht, sowie acht Sportler im Bantamgewicht um die Trophy. Das Viertelfinale wird ab dem 7. Oktober in verschiedenen Städten ausgetragen - neben Yokohama auch das schottische Glasgow, das russische Jekaterinburg und die US-Metropolen Chicago, Orlando und New Orleans.

- Wer ist in diesem Jahr dabei?

Insgesamt nehmen 24 Kämpfer teil, darunter fünf aktuelle Weltmeister. Außerdem die bis dato ungeschlagenen Jason Moloney, Emmanuel Rodriguez oder auch Regis Prograis. Ein besonderes Augenmerk gilt auch Zolani Tete, Weltrekordhalter für den schnellsten K.-o.-Sieg in einem Weltmeisterschaftskampf der Boxgeschichte.

- Wie lauten die Ergebnisse und Termine?

Bantamgewicht

Runde 1:

Naoya Inoue (Japan) besiegt Juan Carlos Payano (Dominikanische Republik) - 7. Oktober, Yokohama

Zolani Tete (Südafrika) besiegt Mikhail Aloyan (Russland) - 13. Oktober, Jekaterinburg

Emmanuel Rodriguez (Puerto Rico) besiegt Jason Moloney (Australien) - 20. Oktober, Orlando

Ryan Burnett (Nordirland) vs. Nonito Donaire (Philippinen) - 3. November, Glasgow - ab 20 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1

Superleichtgewicht

Runde 1:

Kiryl Relikh (Weißrussland) besiegt Eduard Troyanovsky (Russland) - 7. Oktober, Yokohama

Regis Prograis (USA) besiegt Terry Flanagan (England) - 27. Oktober, New Orleans

Ivan Baranchyk (Weißrussland) besiegt Anthony Yigit (Schweden) - 27. Oktober, New Orleans

Josh Taylor (Schottland) vs. Ryan Martin (USA) - 3. November, Glasgow - ab 20 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1

Cruisergewicht

Runde 1:

Andrew Tabiti (USA) besiegt Ruslan Fayfer (Russland) - 13. Oktober, Jekaterinburg

Yunier Dorticos (Kuba) besiegt Mateusz Masternak (Polen) - 20. Oktober, Orlando

Mairis Briedis (Lettland) vs. Noel Mikaelian (Deutschland) - 10./11. November, Chicago, ab 2 Uhr deutscher Zeit im LIVESTREAM auf SPORT1

Krzystzof Glowacki (Polen) vs. Maksim Vlasov (Russland) - 10./11. November, Chicago, ab 2 Uhr deutscher Zeit im LIVESTREAM auf SPORT1

- Wer ist der deutsche Vertreter Noel Mikealian?

Der in Armenien geborene und in Hamburg lebende Mikealian hieß bis vor kurzem Noel Gevor, der 27-Jährige vertritt den Sauerland-Stall und gewann seit 2011 23 seiner 24 Profikämpfe. Er ist gegen den an Nummer 1 gesetzten Mairis Briedis der große Außenseiter des Turniers.

- Wie ist der Modus?

Das Turnier wird in allen drei Gewichtsklassen in klassischen K.o.-Runden ausgetragen. Der Sieger des Kampfes ist weiter, der Verlierer scheidet aus. Los geht es Anfang Oktober mit den Viertelfinals, dort treffen in den jeweiligen Klassen vier gesetzte auf jeweils vier ungesetzte Boxer. Die Besonderheit: Die gesetzten Boxer, unter denen die Weltmeister zu finden sind, konnten sich den Gegner für das Viertelfinale selbst aussuchen.

Wie bei den Profis üblich sind die einzelnen Kämpfe auf zwölf Runden mit einer Dauer von jeweils drei Minuten angesetzt. Gewertet werden die Fights von drei Punktrichtern, die nach dem 10:9-System Punkte vergeben.

- Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

Die WBSS ist mit 50 Millionen Euro dotiert. Jeder Boxer erhält eine Antrittsgage, hinzu kommen Erfolgsprämien, wenn man eine Runde weiterkommt. Der Sieger soll zwischen fünf und sechs Millionen Euro erhalten.

- Wie ist die WBSS im TV, Livestream zu verfolgen?

SPORT1 zeigt die WBSS im LIVESTREAM und die Highlights im TV.