Neuzugang beim Team Sauerland! Kurz vor Weihnachten hat die 17-jährige Sophie Alisch einen langfristigen Vertrag bei dem Boxstall unterschrieben.

Alisch ist eine der besten Nachwuchsboxerinnen in Deutschland. In ihrer noch sehr jungen Karriere sorgte sie schon mehrfach für Furore. So holte die Fliegengewichtlerin mehrfach deutsche Meistertitel und dazu in zwei aufeinander folgenden Jahren bei der U17- U19-Europameisterschaft sogar Edelmetall für Deutschland.

"Wir wollen nicht nur bei den Herren junge deutsche Nachwuchsboxer verpflichten und zur Spitze bei den Profis führen, sondern auch im Frauenboxen - wie mit der Verpflichtung von Sophie - klare Zeichen für die Zukunft setzen. Wir freuen uns sehr, dass Sophie bei uns unterschrieben hat", sagte Nisse Sauerland.

Alisch ist voller Freude auf den Beginn ihrer Profikarriere: "Ich freue mich, bei einem der renommiertesten Promoter Europas meine Karriere zu starten. Ich gehe von den Amateuren ohne Groll, der DBV hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt mein Potential erkannt und mich ohne Umwege als jüngste Athletin in den olympischen Perspektivkader berufen. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich wollte aber auch immer Profi werden."