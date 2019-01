Am 19. Januar präsentiert SPORT1 den internationalen Boxabend aus Struer in Dänemark - mit größerer deutscher Beteiligung.

So muss die Dänin Dina Thorslund aus dem Team Sauerland in ihrem Heimspiel den WBO-Weltmeisterschaftstitel im Super-Bantamgewicht gegen Alesia Graf aus Deutschland verteidigen.

Die 38 Jahre alte Graf hat 29 ihrer 36 Kämpfe gewonnen, 13 davon durch Knockout. Sie ist Außenseiterin gegen die 25 Jahre alte und in 12 Kämpfen ungeschlagene Titelträgerin.

Zuletzt bezwang sie im August die Mexikanerin Jessica Arreguin Munoz und sicherte sich damit den Gürtel.

SPORT1 zeigt die Übertragung am 19. Januar ab 20:00 Uhr im Livestream und anschließend im Free-TV.

Ceylan trifft auf den Spanier Sanchez

Aus deutscher Sicht interessant ist zudem der Kampf von Schwergewichtshoffnung Albon Pervizaj gegen den Tschechen Alain Banongo. Nach der Absage des letzten Events, auf dem Pervizaj boxen sollte, brennt der junge Hamburger aus dem Team Sauerland darauf, endlich wieder in den Ring zu steigen.

Der Schützling von Ulli Wegner und Georg Bramowski will sich in seinem Achtrunden-Kampf mit einem klaren Sieg für höhere Aufgaben empfehlen: "In diesem Jahr soll es endlich um einen Titel gehen, spätestens Mitte des Jahres soll es soweit sein." Auf die Stimmung in Struer freut sich Pervizaj auf jeden Fall: "Bei den Events in Dänemark herrscht immer gute Stimmung, dort macht es richtig Spaß zu boxen!"

Auch das Rematch zwischen dem früheren Europameister und Team Sauerland-Boxer Dennis Ceylan, ebenfalls aus Dänemark, und dem Spanier Jesus Sanchez um den EU-Titel im Federgewicht wird ein heißes Duell werden.