Der von vielen Box-Fans sehnsüchtig erwartete Rückkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury findet nicht so schnell wie gedacht statt - stattdessen kommt offenbar ein junges deutsches Schwergewicht gegen Fury zum Zuge.

US-Medienberichten zufolge wird der Klitschko-Bezwinger am 15. Juni in Las Vegas auf Tom Schwarz aus dem SES-Boxstall treffen: 24 Jahre alt, in 24 Kämpfen ungeschlagen (16 Knockouts).

Aus Sicht von Schwarz ist der Fight - der in der Nacht zum Sonntag offiziell bekannt gegeben werden soll - eine große Chance. Für Fury aber hagelt es allerdings Kritik und Spott für die Wahl des international unbekannten Talents aus Halle, für den das Rückmatch gegen Weltmeister Deontay Wilder nun wohl erst mal warten muss.

"Es ist ein schrecklicher Kampf, wenn aus dem Rematch gegen Wilder ein Fight gegen Tom Schwarz wird", sagt etwa Eddie Hearn, der Promoter von Anthony Joshua: "Aber man muss Tyson Fury bewundern. Wenn er das Geld bekommt, was berichtet wird, um Tom Schwarz zu boxen – Glückwunsch."

Tom Schwarz profitiert von neuem TV-Deal von Tyson Fury

Laut Furys US-Promoter Bob Arum sieht der aktuelle Plan vor, dass sein britischer Schützling erst im Februar 2020 gegen den US-Amerikaner Wilder antritt. "Falls er (Fury, Anm. d. Red.) diesen Kampf gewinnt, wird er ein weiteres Mal in den USA antreten. Dann kommt es im Februar nächsten Jahres hoffentlich zum Kampf mit Wilder", sagte Arum bei World Boxing News, ohne dabei Schwarz als Gegner zu bestätigen.

Ursprünglich sollte der Mega-Fight um die Krone im Schwergewicht im Mai stattfinden, nachdem Wilder im ersten Kampf mit einem Remis seinen Titel verteidigen konnte.

Dieser Deal platzte jedoch, nachdem Fury bei der US-amerikanischen Boxpromotionsfirma Top Rank unterschrieb - die Box-Rivalen haben nun verschiedene TV-Plattformen als Partner. Und ESPN, der neue Sender von Fury, will offensichtlich nicht, dass Fury sofort gegen Wilder antritt - und mit einer möglichen Niederlage seinen Marktwert nach unten treibt.

Deontay Wilder findet Ersatz

Fury hat erst im Februar einen TV-Vertrag mit ESPN unterzeichnet, der britischen Medienberichten zufolge 80 Millionen Pfund (91,2 Millionen Euro) wert sein und die nächsten fünf Kämpfe umfassen soll.

Der 24-jährige Schwarz hat bisher noch nicht gegen einen Weltklasse-Boxer gekämpft, weshalb ihm wenige Chancen gegen Fury ausgerechnet werden.

Wilders Ersatzplan sieht für den 18. Mai nun einen Kampf im Barclays Center in New York gegen den US-Amerikaner Dominic Breazeale vor.