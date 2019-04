Im Rahmen der Box-Gala in Frankfurt am 4. Mai (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) hat das Team Sauerland einen weiteren hochkarätigen Kampf angekündigt.

Im Vorfeld des Hauptkampfes zwischen Leon Bunn und Leon Harth, die um den IBF International Titel boxen, will Sarah "Baby Face" Bormann ihren WM-Gürtel im Leicht-Federgewicht verteidigen.

Für Bormann, die am 26. Januar die Marokkanerin Sanae Jah nach Punkten bezwang, wird der Kampf in der Frankfurter Fraport-Arena zu einem Heimspiel. "Ich bin knapp 50 Kilometer von Frankfurt entfernt in Bad Soden Salmünster geboren, ich wohne in Nidderau, das ist nur 40 Kilometer entfernt. Da werden mich natürlich zahlreiche Fans unterstützen", sagte Bormann.

Die Gegnerin der 28-Jährigen wird noch bekannt gegeben.